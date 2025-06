La canicule s'étend dans le sud de l'Europe, record en Espagne

L'épisode de canicule s'est poursuivi samedi dans le sud de l'Europe, avec des températures qui ont atteint les 46 degrés à El Granado, en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Le phénomène s'annonce encore plus sévère dimanche.

Les 46 degrés, 'en attente de validation, représenterai[ent] la température la plus élevée enregistrée en Espagne en juin depuis le début des relevés', a ajouté l'agence espagnole de météorologie AEMET en soirée sur le réseau social X. Le précédent record était de 45,2 degrés à Séville en juin 1965.

Le pire de l'épisode est attendu pour dimanche et, avec une plus grande incertitude, pour lundi.

A Séville, où, selon les prévisions, les températures pourraient grimper jusqu'à 43 degrés, habitants et touristes cherchaient samedi à se protéger d'une chaleur déjà intense. Beaucoup utilisaient éventails ou casquettes pour se protéger face aux 42 degrés affichés par certains thermomètres de rue installés en plein soleil, selon des images d'AFPTV.

Les eaux maritimes de la péninsule et des îles Baléares 'dépassent les 26 degrés: un record pour ces dates, typique de la mi-août', a souligné AEMET sur X. Les trois dernières années ont déjà été les plus chaudes de l'histoire en Espagne.

42 degrés au Portugal, 39 en Italie

Au Portugal, les deux tiers du pays seront en alerte orange dimanche, avec 42 degrés prévus à Lisbonne et un risque maximal d'incendie.

En Italie, 17 villes ont été placées en alerte rouge (niveau 3) samedi, aussi bien dans le nord, comme à Milan, Bologne et Turin, que dans le sud, notamment à Naples et Palerme, avec des pics attendus à 39 degrés.

La vague de chaleur frappera encore plus fort dimanche, avec 21 villes placées en alerte rouge. Certaines régions, comme la Ligurie et la Sicile, ont interdit par arrêtés le travail en extérieur pendant les plages horaires les plus à risque et les syndicats se mobilisent pour étendre cette mesure à d'autres régions.

En France, c'est presque tout le pays qui sera dimanche en vigilance orange. Seule une mince bande du nord du pays sera épargnée, selon le dernier bulletin de Météo-France.

Dimanche et lundi, le thermomètre affichera 35 degrés dans de nombreuses parties du pays, promettant des nuits 'très désagréables', avec un mercure qui ne devrait pas descendre en dessous de 20 degrés, selon l'institut météorologique.

/ATS