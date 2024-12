La cathédrale Notre-Dame de Paris a rouvert ses portes samedi soir, plus de 5 ans après l'incendie qui l'a ravagée en 2019, sous les yeux d'une quarantaine de chefs d'Etat et de gouvernement, dont Emmanuel Macron et Donald Trump.

Ses portes se sont rouvertes à 19h20, après que l'archevêque de Paris Laurent Ulrich a symboliquement frappé trois coups à trois reprises avec une crosse, le bâton signifiant sa mission pastorale.

Les choeurs de la Maîtrise Notre-Dame lui ont répondu à chaque fois par le chant d'un psaume. La troisième fois, les portes se sont ouvertes.

Parmi les temps forts de cette réouverture est prévue une allocution du président français Emmanuel Macron, qui avait fixé le 'défi insensé' d'une restauration en cinq ans au lendemain de l'incendie.

Un office religieux, en présence de 1500 invités (parmi lesquels le président élu américain, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le prince William ou encore le milliardaire américain Elon Musk) suivra, avec la lecture d'un message du pape, absent.

Dîner

Au terme des cérémonies républicaine et liturgique, un dîner sera offert à l'Elysée et un concert sera diffusé à la télévision française, avec le musicien américain Pharrell Williams et l'actrice française Marion Cotillard.

Dans la nuit du 15 avril 2019, les images de la toiture de Notre-Dame dévorée par les flammes et de l'effondrement de sa flèche avaient sidéré le monde.

Le colossal chantier de reconstruction et de restauration de ce chef-d'oeuvre de l'art gothique de plus de 860 ans a coûté près de 700 millions d'euros, financés par les 846 millions de dons du monde entier.

Reconstruite à l'identique de celle conçue par l'architecte du XIXe siècle Eugène Viollet-Le-Duc, la célèbre pointe dentelée s'élance à nouveau dans le ciel et l'intérieur de l'édifice rayonne d'une luminosité inconnue de mémoire de vivant.

La blondeur de ses pierres nettoyées, les couleurs éclatantes des vitraux partiellement restaurés et celles des décors peints des chapelles sont sublimées par un nouvel éclairage modulable.

Horaires d'ouverture allongés, offices spécifiques et pour le grand public se succèderont jusqu'à la Pentecôte, avec un nouveau système de réservation gratuite en ligne.

Quatorze à quinze millions de visiteurs sont attendus chaque année.

