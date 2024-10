La cave Leukersonne s'adjuge encore le Grand Prix du Vin Suisse

Le domaine viticole valaisan Leukersonne à Susten a remporté vendredi soir à Berne le prix de la 'cave suisse de l'année' pour la deuxième fois consécutive. Il s'agit d'un fait unique en 18 éditions du Grand Prix du Vin Suisse, ont indiqué les organisateurs.

Le Valais a raflé au total quatre des cinq prix spéciaux, précisent dans un communiqué l'association Vinea et le journal Vinum, organisateurs du concours. Outre le prix de meilleure cave de l'année, le domaine viticole de Leukersonne s'est également adjugé le prix 'coup de coeur' rouge pour sa Sélection Cornalin 2019 et la première place dans la catégorie Gamay.

Celui de 'coup de coeur' blanc est revenu aux Domaines Chevaliers de Salgesch (VS) pour son chardonnay 2022 et celui de vin bio à la cave Weinschmiede, également de Salgesch, pour son Göttertrank 2022.

Enfin, le prix de la découverte a été remporté par Andrea et Michael Weingartner d'Hünenberg (ZG), qui ont vinifié des vins pendant plus de 20 ans au Tessin, indique le communiqué.

Vins de 18 cantons

La compétition a réuni cette année près de 3000 vins de toute la Suisse, selon les organisateurs. Dix-huit des 26 cantons suisses étaient représentés au concours.

Le Valais, la plus importante région viticole de Suisse, présentait le plus grand nombre de vins (1183), suivi du canton de Vaud avec 611 vins et de la Suisse alémanique avec 439 vins. Ils ont été dégustés et notés à l'aveugle par un jury international. Au total, 45 trophées ont été distribués.

Bilan, le Valais se retrouve 9 fois sur la première marche dans les quinze catégories différentes. Les vins du canton de Vaud, deuxième région viticole de Suisse, glanent deux premières places. Les autres premières places sont occupées par des vins fribourgeois, genevois, tessinois et alémaniques.

