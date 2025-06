Nicole Croisille, voix de la chanson française dans les années 1970 mais aussi comédienne et danseuse, est morte à 88 ans dans la nuit de mardi à mercredi 'des suites d'une longue maladie', a annoncé son agent à l'AFP mercredi.

'Jusqu'au bout, elle s'est battue avec beaucoup de force et de courage', a déclaré Jacques Metges, indiquant que l'interprète des tubes 'Parlez-moi de lui' et 'Téléphone-moi' et de l'entêtant 'dabadabada' du film 'Un homme et une femme' était décédée à Paris.

