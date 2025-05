La cheffe de Fedpol évoque le fardeau de la preuve

Selon la cheffe de l'Office fédéral de la police, Eva Wildi-Cortés, la Suisse doit agir 'maintenant de manière déterminée' contre le crime organisé. Dans une interview à la 'NZZ am Sonntag', elle évoque le renversement du fardeau de la preuve en cas de blanchiment .

L'Italie connaît ce principe, a déclaré la cheffe de l'Office fédéral de la police (Fedpol) dans l'interview publiée dimanche. En cas de soupçon, il faut donc prouver que l'argent provient de sources légales. Dans le cas contraire, l'argent est versé dans les caisses de l'Etat. A la question de savoir si elle envisageait d'introduire ce principe en Suisse, la cheffe de Fedpol a répondu : 'Nous examinons en permanence quelles modifications au niveau de la loi pourraient rendre le travail opérationnel plus efficace'.

Des cryptomonnaies pour dissimuler

Elle a qualifié de 'massive' l'augmentation des notifications de soupçons au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS). Elles ont augmenté de plus d'un quart l'année dernière, passant à 15'141 par rapport à 2023, selon les chiffres communiqués par le MROS au début mai. Fedpol a augmenté ses effectifs dans ce domaine, a déclaré Eva Wildi-Cortés.

Selon le MROS, 92 % de ces communications proviennent d'intermédiaires financiers du secteur bancaire. Le montant des flux d'argent présumés illégaux dans les cryptomonnaies est en augmentation, a-t-elle encore déclaré. Il est plus facile de dissimuler l'origine de l'argent avec les cryptomonnaies. Fedpol a également augmenté ses effectifs dans ce secteur.

Une stratégie en cours d'élaboration

Le crime organisé fait partie de la société suisse. 'Si nous ne voulons pas de fusillades et de combats de rue comme aux Pays-Bas, en Belgique ou en Suède, la Suisse doit agir maintenant', a déclaré la cheffe de Fedpol. Fedpol travaille actuellement d'arrache-pied pour élaborer d'ici la fin de l'année une stratégie de lutte contre le crime organisé, en collaboration avec les cantons, le Ministère public de la Confédération et d'autres autorités. L'Office fédéral de la police a reçu ce mandat en novembre dernier. Parallèlement, la lutte contre le terrorisme reste une priorité, a déclaré Eva Wildi-Cortés.

La cheffe de Fedpol a également insisté pour que l'on aille de l'avant dans l'échange d'informations entre les cantons, notamment via la plateforme d'interrogation policière Polap. Les cantons et Fedpol sont en train de créer les bases nécessaires 'le plus rapidement possible', a-t-elle déclaré, ajoutant : 'Nous prévoyons d'avoir un projet de modification de la constitution et de la loi prêt pour cette année encore'

https://www.nzz.ch/schweiz/mafia-gruppen-in-der-schweiz-die-neue-fedpol-chefin-warnt-vor-schiessereien-und-strassenkaempfen-ld.1884283

/ATS