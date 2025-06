La comédienne française Vanessa Paradis en tournage en Valais

La star française Vanessa Paradis tourne dans un film en Valais depuis la semaine dernière. Elle incarne Irène, héroïne du troisième long-métrage du réalisateur Yann Gonzalez 'J'oublierais ton nom'.

Le tournage de cette co-production franco-suisse, se déroule durant six nuits dans plusieurs lieux emblématiques du Valais, comme Viège et Tourtemagne, indique la Valais Film Commission dans un communiqué. Les équipes techniques suisses et françaises 'travaillent en étroite collaboration avec les autorités locales'.

Une passion amoureuse

Dans ce film, Vanessa Paradis joue Irène, institutrice le jour dans un petit village de montagne. La nuit, elle séduit des hommes qu’elle ne revoit jamais jusqu’au jour où elle croise le chemin de Terence, un jeune fugueur dont Irène tombe éperdument amoureuse. Elle ignore encore que cette passion va la conduire aux confins d’un monde fantastique et inquiétant.

'La présence du réalisateur Yann Gonzales, du chef opérateur Simon Beaufils et de Vanessa Paradis dans le rôle principal marque une nouvelle étape dans l’évolution de la VFC et souligne son effort de promotion et de sensibilisation à l’international', se réjouit Tristan Albrecht, Valais Film Commissioner.

