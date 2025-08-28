La condamnation de Tariq Ramadan pour viol est définitive

La condamnation de Tariq Ramadan pour viol et contrainte sexuelle est définitive. Le Tribunal ...
La condamnation de Tariq Ramadan pour viol est définitive

La condamnation de Tariq Ramadan pour viol est définitive

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

La condamnation de Tariq Ramadan pour viol et contrainte sexuelle est définitive. Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'islamologue contre le jugement prononcé par la Cour de justice de Genève.

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral rejette le grief d'appréciation arbitraire des preuves soulevé par le recourant. Il écarte aussi les moyens procéduraux invoqués par Tariq Ramadan.

'Les griefs formulés par le recourant ne sont pas de nature à démontrer que l'arrêt genevois reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves ou sur un état de fait insoutenable', conclut la 1ère Cour de droit pénal. Aucun élément ne met en évidence une violation de la présomption d'innocence.

En 2024, la justice genevoise a condamné Tariq Ramadan à une peine de 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Elle a conclu que l'islamologue s'était rendu coupable de viol et contrainte sexuelle sur une femme rencontrée dans un hôtel genevois en octobre 2008.

/ATS
 

Actualités suivantes

Emma et Noah ont été les prénoms les plus donnés en Suisse en 2024

Emma et Noah ont été les prénoms les plus donnés en Suisse en 2024

Suisse    Actualisé le 28.08.2025 - 09:03

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 27.08.2025 - 20:13

Le changement climatique provoque plus d'« orages supercellulaires »

Le changement climatique provoque plus d'« orages supercellulaires »

Suisse    Actualisé le 27.08.2025 - 20:01

Nicolas Walder pour garder le seul siège Vert au Conseil d'Etat

Nicolas Walder pour garder le seul siège Vert au Conseil d'Etat

Suisse    Actualisé le 27.08.2025 - 17:49

Articles les plus lus

Nicolas Walder pour garder le seul siège Vert au Conseil d'Etat

Nicolas Walder pour garder le seul siège Vert au Conseil d'Etat

Suisse    Actualisé le 27.08.2025 - 17:49

Le changement climatique provoque plus d'« orages supercellulaires »

Le changement climatique provoque plus d'« orages supercellulaires »

Suisse    Actualisé le 27.08.2025 - 20:01

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 27.08.2025 - 20:13

Le Tessin s'attend à des coulées de boue, une route fermée

Le Tessin s'attend à des coulées de boue, une route fermée

Suisse    Actualisé le 27.08.2025 - 23:37