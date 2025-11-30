La coprésidente du PS Mattea Meyer fait une pause dans sa carrière politique et ne participera pas à la session d'hiver. Sur Instagram, la Zurichoise évoque une 'grande fatigue'.

La décision a été très difficile à prendre, écrit-elle dans un post sur le réseau social, publié dimanche. Elle dit avoir senti qu'elle devait tirer le 'frein d'urgence'.

La conseillère nationale de 38 ans demande 'du calme et du temps' pour se ressourcer dans son environnement privé. Mattea Meyer souligne dans le même temps que le PS peut compter sur une équipe solide pendant son absence.

/ATS