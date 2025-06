La demande soutenue a dopé les prix immobiliers en mai

Le niveau élevé des prix de l'immobilier en Suisse ne semble pas refroidir les acheteurs. La forte demande a entraîné une nouvelle hausse en mai, selon le relevé d'Immoscout et du cabinet de conseil Cifi, qui soulignent cependant de fortes disparités régionales.

Les prix des appartements en copropriété ont pris 0,8% sur un mois, atteignant 9097,6 francs le mètre carré à fin mai, selon un communiqué diffusé vendredi. Sur douze mois, ils ont connu une envolée de 5,8%. La progression s'avère plus modérée pour les maisons individuelles, de 0,3% en rythme mensuel et 3,8% sur un an, à 7710,3 francs le mètre carré.

'Ces évolutions montrent que les annonceurs restent optimistes sur le marché suisse de l'immobilier et estiment que la disposition à payer est toujours présente malgré le niveau très élevé des prix', affirment les auteurs de l'étude.

Les régions lémanique et Mittelland disposent d'une très grande offre, à en croire les annonces compilées pour l'indice des achats ImmoScout24. Les opportunités se font plus rares dans le Grand Zurich, l'une des trois régions les plus peuplées de Suisse, où l'offre est la moins abondante.

En termes de prix, la région zurichoise a connu la plus forte hausse des prix des maisons individuelles en mai, soit de 3,9%. Le Tessin (+1,2%) et le Mittelland (+1,0%) enregistrent également des augmentations supérieures à la moyenne, alors qu'un repli de 2,1% est enregistré en Suisse orientale.

Les annonceurs ont revu à la hausse leurs attentes en termes de prix pour les appartements en copropriété, note le communiqué. Une majorité de régions a connu une hausse, tandis qu'une légère baisse a prévalu dans le Mittelland (-0,7%) et la Suisse du nord-ouest (-0,4%). La Suisse orientale (+2,7%) et centrale (+2,3%), le Grand Zurich (+1,1 %) et le Tessin (+1,0%) dépassent largement la moyenne nationale.

/ATS