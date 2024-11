La faîtière de la formation professionnelle fête ses 150 ans

L'association Formation professionnelle Suisse (FPS) a célébré samedi à Berne ses 150 ans d'existence. Le conseiller fédéral Guy Parmelin a salué le rôle 'déterminant' joué par la faîtière dans la promotion de la formation duale en Suisse.

La FPS est 'l'interlocuteur principal pour la promotion de la formation professionnelle en Suisse', a souligné le ministre de l'Economie et de la Formation lors des célébrations au Kursaal de Berne. Au cours des 150 dernières années, la faîtière a contribué de manière 'déterminante' à l'édification de ce système de formation basé sur l'apprentissage en entreprise, a-t-il estimé, selon la version écrite de son discours.

Les écoles qui offrent ces cursus de formation duale et les enseignants qui y dispensent des cours sont des acteurs importants de la formation professionnelle, a pour sa part rappelé la FPS dans un communiqué. L'association a été fondée en 1874 à Winterthour (ZH) par des professeurs de dessin dans le but de permettre aux enseignants spécialisés de parler d'une seule voix.

Cette même année, la Suisse avait vécu une évolution 'significative', a rappelé de son côté le conseiller fédéral UDC. C'est en effet le 29 mai 1874 que la scolarité obligatoire pour les filles et les garçons a été inscrite dans la Constitution helvétique.

'Un apprenti peut devenir conseiller fédéral'

Ardent défenseur de la formation duale, le Vaudois a rappelé être lui-même un 'produit' issu de ce système. 'Je suis la preuve vivante qu'un apprenti peut tout à fait devenir conseiller fédéral', a lancé celui qui a suivi une formation d'agriculteur-viticulteur.

Avec des représentants des domaines de la formation, de la politique et de la recherche, l'association discute lors de son jubilée de l'avenir de la formation professionnelle et de défis tels que l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'apprentissage.

La FPS s'occupe des questions thématiques, techniques et politiques qui ont trait à la formation professionnelle en Suisse, indique-t-elle sur son site internet. Elle discute avec la Confédération, les cantons et les employeurs et aide également le corps enseignant à apporter des 'réponses concrètes aux multiples défis que doit relever le système suisse de formation professionnelle'.

/ATS