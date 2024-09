La gare de Bulle remporte le Prix Flux de la mobilité 2024

La Ville de Bulle (FR) reçoit le prix suisse de la mobilité FLUX 2024 pour sa nouvelle gare 'exemplaire'. Ce hub multimodal réussi contribue à renforcer l'attrait des transports publics sur la mobilité individuelle, selon le jury.

La distinction a été remise jeudi au chef-lieu gruérien lors de l'assemblée générale de l'Union des transports publics (UTP) à Martigny (VS), a indiqué CarPostal dans un communiqué. Conjointement avec l'UTP, l'Association transports et environnement (ATE) ainsi que le Serice d'information pour les transports publics (LITRA), l'entreprise remet ce prix pour la 18e fois.

Entièrement reconstruite sur un nouveau site et inaugurée en 2023, la gare de Bulle constitue un exemple en matière de pôles régionaux de mobilité, a estimé le jury. Le site prend en compte les besoins des personnes en situation de handicap, a-t-il encore relevé.

La Ville de Bulle a investi dans les infrastructures cyclables, notamment à travers la réalisation d'une voie verte et d'une vélostation, ont encore salué les onze spécialistes du jury. Plus largement, le concept immobilier réalisé autour de la gare est innovant, ont-ils jugé, puisqu'il regroupe en un seul endroit un hôtel ainsi que des restaurants et des commerces, des bureaux et des logements.

Le prix FLUX récompense chaque année un pôle d'échanges réaménagé récemment qui assure un grand confort d'utilisation aux voyageurs et contribue ainsi à accroître l'attrait des transports publics par rapport aux modes de transport individuels.

/ATS