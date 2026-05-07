La guerre en Iran pèse sur les importations de gaz en Suisse

La guerre en Iran et le blocage du détroit d'Ormuz représentent un risque pour la sécurité de l'approvisionnement en électricité en Suisse pour l'hiver prochain. L'évolution du prix de l'électricité et du gaz est également incertaine.

Les centrales à gaz jouent un rôle important dans la sécurité de l'approvisionnement en Europe, a indiqué jeudi la Commission fédérale de l'électricité (ElCom) dans un communiqué. Mais les niveaux de stockage de gaz sont actuellement relativement bas en Europe. Et la guerre en Iran laisse planer le doute sur l'ampleur du réapprovisionnement des stocks d'ici le début de l'hiver.

Toutefois, à l'heure actuelle, les prix sur le marché sont nettement inférieurs à ceux observés pendant les années de crise 2021/2022. Cela est dû notamment à deux facteurs, a précisé l'ElCom.

Les capacités en matière de terminaux en gaz naturel liquéfié sont plus importantes en Europe qui dispose d'une plus grande flexibilité en matière d'importation de gaz. De plus, la disponibilité des centrales nucléaires françaises est exceptionnellement élevée.

Pour l'ElCom, il subsiste toutefois un risque pour l'approvisionnement si la fermeture du détroit d'Ormuz se prolongeait, si les stocks européens n'étaient remplis que de manière limitée ou si l'hiver était particulièrement froid.

/ATS