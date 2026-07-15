La joaillerie porte encore Richemont au premier trimestre

Le secteur de la joaillerie a continué de porter le groupe de luxe Richemont au premier trimestre ...
La joaillerie porte encore Richemont au premier trimestre

La joaillerie porte encore Richemont au premier trimestre

Photo: KEYSTONE/STEFFEN SCHMIDT

Le secteur de la joaillerie a continué de porter le groupe de luxe Richemont au premier trimestre de l'exercice 2026/27 (clos fin juin), et cela en dépit de la conjoncture actuelle.

Richemont a vu les ventes de ce segment s'envoler de 21% (24% à taux constants), à 4,73 milliards d'euros (4,38 milliards de francs), bien au-delà des pronostics les plus favorables.

De mars à fin juin, le chiffre d'affaires global de la société sise à Bellevue, dans le canton de Genève, s'est élevé à 6,32 milliards d'euros (5,85) milliards de francs), en hausse de 17% sur an. Hors effets de changes, la croissance organique a grimpé de 20%, contre 6% à la même période un an plus tôt, a fait savoir mercredi Richemont dans un communiqué.

Alors que le segment de la joaillerie, avec des marques emblématiques comme Cartier ou Van Cleef & Arpels s'affiche à nouveau comme moteur de croissance du groupe, les maisons horlogères, telles Piaget, IWC ou Vacheron Constantin, présentent elles aussi des ventes en progression. Les revenus de ce secteur ont grimpé de 8% à 873 millions d'euros ou de 6% à taux constants.

Ces résultats dépassent de loin les attentes du consensus de l'agence AWP. Les analystes interrogés anticipaient en moyenne des ventes à hauteur de 5,91 milliards d'euros, dont 4,36 milliards provenant de la joaillerie et 845 millions de l'horlogerie ainsi qu'une croissance organique de 11,5%. Richemont ne donne, comme à son accoutumée, pas d'indications en termes de bénéfice.

/ATS
 

Actualités suivantes

Google poursuivi par des maisons d'édition

Google poursuivi par des maisons d'édition

Économie    Actualisé le 15.07.2026 - 07:13

Chine: la croissance déçoit au deuxième trimestre

Chine: la croissance déçoit au deuxième trimestre

Économie    Actualisé le 15.07.2026 - 07:10

Chaleur extrême: le Royaume-Uni bascule dans un nouveau climat

Chaleur extrême: le Royaume-Uni bascule dans un nouveau climat

Économie    Actualisé le 15.07.2026 - 02:04

Les Etats-Unis en proie à une épidémie d'infections intestinales

Les Etats-Unis en proie à une épidémie d'infections intestinales

Économie    Actualisé le 15.07.2026 - 00:17

Articles les plus lus

Un T-Rex vendu 50 millions de dollars à New York

Un T-Rex vendu 50 millions de dollars à New York

Économie    Actualisé le 14.07.2026 - 19:09

Les Etats-Unis en proie à une épidémie d'infections intestinales

Les Etats-Unis en proie à une épidémie d'infections intestinales

Économie    Actualisé le 15.07.2026 - 00:17

Chaleur extrême: le Royaume-Uni bascule dans un nouveau climat

Chaleur extrême: le Royaume-Uni bascule dans un nouveau climat

Économie    Actualisé le 15.07.2026 - 02:04

Chine: la croissance déçoit au deuxième trimestre

Chine: la croissance déçoit au deuxième trimestre

Économie    Actualisé le 15.07.2026 - 07:10

Bank of America dépasse les attentes au 2e trimestre

Bank of America dépasse les attentes au 2e trimestre

Économie    Actualisé le 14.07.2026 - 16:29

Un T-Rex vendu 50 millions de dollars à New York

Un T-Rex vendu 50 millions de dollars à New York

Économie    Actualisé le 14.07.2026 - 19:09

Les Etats-Unis en proie à une épidémie d'infections intestinales

Les Etats-Unis en proie à une épidémie d'infections intestinales

Économie    Actualisé le 15.07.2026 - 00:17

Chaleur extrême: le Royaume-Uni bascule dans un nouveau climat

Chaleur extrême: le Royaume-Uni bascule dans un nouveau climat

Économie    Actualisé le 15.07.2026 - 02:04

Etats-Unis: l'inflation ralentit en juin à 3,5% sur un an

Etats-Unis: l'inflation ralentit en juin à 3,5% sur un an

Économie    Actualisé le 14.07.2026 - 15:25

Pétrole et SpaceX font bondir les résultats de Goldman Sachs

Pétrole et SpaceX font bondir les résultats de Goldman Sachs

Économie    Actualisé le 14.07.2026 - 16:10

Bank of America dépasse les attentes au 2e trimestre

Bank of America dépasse les attentes au 2e trimestre

Économie    Actualisé le 14.07.2026 - 16:29

Un T-Rex vendu 50 millions de dollars à New York

Un T-Rex vendu 50 millions de dollars à New York

Économie    Actualisé le 14.07.2026 - 19:09