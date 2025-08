La justice zurichoise se saisit du cas d'un cybercriminel de 51 ans

Un cybercriminel de 51 ans est dans le viseur du ministère public zurichois. Cet Ukrainien aurait participé à dix attaques par ransomware contre des entreprises en Suisse et à l'étranger, causant des dommages à hauteur de 130 millions de francs.

L'homme doit être jugé pour extorsion, cybercriminalité, blanchiment d'argent, pornographie et d'autres délits encore, a annoncé mercredi le ministère public. Ce dernier requiert une peine privative de liberté ferme de 12 ans et une expulsion du territoire.

L'Ukrainien, qui résidait en Suisse au moment de ses activités illégales, est incarcéré depuis son arrestation en septembre 2022. La date de son procès devant le tribunal de district de Zurich n'est pas encore connue.

Dix entreprises attaquées

L'homme faisait partie d'un groupe criminel international qui utilisait les programmes 'LockerGoga', 'Megacortex' et 'Nefilim'. Douze membres de ce groupe ont déjà été arrêtés, dont l'Ukrainien en Suisse.

Les attaques, contre des entreprises en Suisse, en France, en Norvège, en Ecosse, au Canada, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis, ont eu lieu entre décembre 2018 et mai 2020. Les hackers avaient alors bloqué les données des entreprises et exigé une rançon pour les décrypter.

Ces attaques ont causé d'importants dommages aux entreprises. Elles ont subi des pertes de chiffre d'affaires en raison d'interruptions de service et ont dû restaurer leurs systèmes informatiques. Certaines entreprises ont payé une rançon en bitcoins. La rançon la plus élevée s'élevait à 41 millions de francs suisses.

Selon le ministère public, l'accusé a reçu une partie des rançons versées pour sa participation aux attaques.

/ATS