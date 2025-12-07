La légalisation du cannabis divise les esprits en Suisse

Le cannabis pourrait être légalisé en Suisse pour les adultes. Les partis et les organisations ...
La légalisation du cannabis divise les esprits en Suisse

La légalisation du cannabis divise les esprits en Suisse

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Le cannabis pourrait être légalisé en Suisse pour les adultes. Les partis et les organisations ne sont toutefois pas d'accord sur la manière dont la réglementation de son usage doit être mise en œuvre en Suisse, selon les réponses à la procédure de consultation.

Dans sa prise de position, le Parti socialiste (PS) déclare que le projet de loi encourage une utilisation plus responsable et moins risquée du cannabis, garantissant ainsi la protection de la jeunesse. A l'inverse, l'Union démocratique du centre (UDC) affirme que la régulation du marché et la légalisation du cannabis à des fins non médicales sont contraires à une politique responsable en matière de drogues.

Tant la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) que la Croix-Bleue plaident pour attendre d'abord les résultats des projets pilotes en cours. La distribution légale de cannabis est testée en Suisse depuis deux ans. La consultation s'est terminée le 1er décembre.

/ATS
 

Actualités suivantes

La légalisation du cannabis divise les esprits en Suisse

La légalisation du cannabis divise les esprits en Suisse

Suisse    Actualisé le 07.12.2025 - 14:03

La tuberculose a progressé en Suisse ces dernières années

La tuberculose a progressé en Suisse ces dernières années

Suisse    Actualisé le 07.12.2025 - 08:08

La tuberculose a progressé en Suisse ces dernières années

La tuberculose a progressé en Suisse ces dernières années

Suisse    Actualisé le 07.12.2025 - 08:11

Les Genevois ont enfilé déguisements et chaussures de course

Les Genevois ont enfilé déguisements et chaussures de course

Suisse    Actualisé le 06.12.2025 - 21:20

Articles les plus lus

Saint Nicolas attire plus de 30'000 personnes à Fribourg

Saint Nicolas attire plus de 30'000 personnes à Fribourg

Suisse    Actualisé le 06.12.2025 - 19:45

Les Genevois ont enfilé déguisements et chaussures de course

Les Genevois ont enfilé déguisements et chaussures de course

Suisse    Actualisé le 06.12.2025 - 21:20

La tuberculose a progressé en Suisse ces dernières années

La tuberculose a progressé en Suisse ces dernières années

Suisse    Actualisé le 07.12.2025 - 08:08

La tuberculose a progressé en Suisse ces dernières années

La tuberculose a progressé en Suisse ces dernières années

Suisse    Actualisé le 07.12.2025 - 08:11

Le jackpot de 2,248 millions de francs est tombé au Swiss Loto

Le jackpot de 2,248 millions de francs est tombé au Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 06.12.2025 - 18:38

Saint Nicolas attire plus de 30'000 personnes à Fribourg

Saint Nicolas attire plus de 30'000 personnes à Fribourg

Suisse    Actualisé le 06.12.2025 - 19:45

Les Genevois ont enfilé déguisements et chaussures de course

Les Genevois ont enfilé déguisements et chaussures de course

Suisse    Actualisé le 06.12.2025 - 21:20

La tuberculose a progressé en Suisse ces dernières années

La tuberculose a progressé en Suisse ces dernières années

Suisse    Actualisé le 07.12.2025 - 08:11