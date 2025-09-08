La lettre supposément écrite par Trump à Epstein rendue publique

Une lettre d’anniversaire que Donald Trump aurait adressée à Jeffrey Epstein en 2003 a été rendue publique lundi par des élus démocrates. Le président américain en avait pourtant nié l’existence en juillet, en pleine controverse sur leurs liens.

Obtenue par des élus démocrates de la Chambre des représentants, la lettre contient une esquisse de buste féminin accompagnée de citations attribuées tour à tour à Jeffrey Epstein, le financier mort en prison en 2019 avant son procès pour crimes sexuels, et à Donald Trump. Elle est signée par ce dernier, alors figure de la jet-set new-yorkaise comme Epstein.

/ATS