La manifestation anti-WEF à Zurich dégénère

Des débordements ont éclaté à la fin d'une manifestation anti-Trump lundi soir à Zurich. Plusieurs milliers de personnes ont participé à ce rassemblement organisé à l'occasion du coup d'envoi du Forum économique mondial (WEF).

Sous le slogan 'Trump still not welcome!', le cortège est parti peu avant 19h00 de la Stadthausanlage et s'est rendu à l'Helvetiaplatz, a indiqué la police municipale de Zurich dans un communiqué. Des graffitis ont été inscrits sur les bâtiments le long du parcours, de la peinture a été lancée sur des façades et des vitrines ont été brisées. Le montant des dégâts matériels n'est pas encore connu.

A la fin de la manifestation, des membres du 'black bloc' et d'autres protestataires ont poursuivi leur parcours, non autorisé cette fois-ci, dans le quartier de la Militärstrasse et de la Kasernenstrasse. Après avoir initialement toléré un blocage de la rue par les manifestants, la police indique dans le communiqué les avoir dispersés peu après 21h30 à l'aide d'un canon à eau.

Les protestataires ont alors ciblé les forces de l'ordre avec des jets de pierres et des feux d'artifice, provoquant une riposte de la police par des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc, ajoute le texte. Le calme est revenu peu avant 23h00.

La police précise n'avoir, pour l'heure, aucune information faisant état de blessés. Le rassemblement a été organisé par l'organisation de gauche 'Mouvement pour le socialisme' pour protester contre la présence du président américain Donald Trump au WEF de Davos.

