La mise en oeuvre de l'e-ID est retardée

L'e-ID ne sera pas mise en place cette année. En raison des dernières évolutions en matière ...
La mise en oeuvre de l'e-ID est retardée

La mise en oeuvre de l'e-ID est retardée

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

L'e-ID ne sera pas mise en place cette année. En raison des dernières évolutions en matière d'intelligence artificielle, des développements sont nécessaires pour assurer la protection des données et la sécurité, indique mardi l'Office fédéral de la justice.

Les nouvelles mesures techniques prévues visent notamment à compliquer l’introduction de logiciels malveillants sur les appareils et à améliorer la détection des deepfakes. 'La sécurité est plus importante que le respect du calendrier initial', écrit l'office.

L'OFJ évalue en ce moment les adaptations et ressources nécessaires et communiquera une date de lancement de l'e-ID une fois que ces travaux auront abouti.

L'infrastructure de confiance, nécessaire à l'exploitation de l'e-ID, n'est pas touchée par ce report. Elle devrait être mise en service au premier semestre 2027 pour d'autres preuves électroniques, comme le permis de conduire.

/ATS
 

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