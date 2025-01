La mort du steward de Swiss à Graz est due à une lésion hypoxique

Une lésion cérébrale hypoxique a pu être établie comme cause provisoire du décès d'un membre d'équipage après l'atterrissage d'urgence d'un Airbus de Swiss à Graz (Aut) le 23 décembre dernier. Le défunt est un steward de 23 ans.

Le cerveau a été gravement endommagé par un manque d'oxygène, et la victime est décédée aux soins intensifs, a confirmé dimanche à Keystone-ATS un porte-parole du Parquet de Graz. Un oedème cérébral a aussi été constaté.

D'autres examens et analyses chimiques doivent encore être menés pour connaître les raisons exactes de ces lésions. L'évaluation finale devrait durer plusieurs semaines. Il s'agit notamment d'examiner quel rôle a pu jouer le masque de protection spécial, possiblement défaillant, utilisé par l'équipage en cas de fumées et de vapeurs toxiques. L'appareil avait décollé de Bucarest et devait rallier Zurich.

La victime est un Suisse de 23 ans qui avait commencé sa formation chez Swiss en octobre, ont précisé les médias alémaniques.

/ATS