La musique pèse près d'un quart de milliard de francs en Suisse

Le marché suisse de la musique se porte plutôt bien. Le chiffre d’affaires approche le quart de milliard avec 249 millions de francs en 2024, en hausse pour la neuvième année d'affilée, annonce jeudi l'Association de branche des labels de musique en Suisse (IFPI).

Par rapport à 2023, la hausse du chiffre d'affaires est de 7%. Le streaming à lui seul (via des services comme Youtube, Apple Music, Spotify) a généré 226 millions (+10%). Le streaming musical contribue désormais à hauteur de 91% au chiffre d’affaires total.

'La Suisse se situe au cinquième rang mondial en termes de chiffre d’affaires par habitant', souligne Lorenz Haas, directeur d’IFPI Suisse dans un communiqué.

Aussi en chiffres absolus, la 'petite Suisse' est stable, depuis de nombreuses années, en occupant la 17e place du Top 20 des marchés musicaux mondiaux.

CD au plus bas

Le CD perd en revanche 25% et n’atteint plus qu’un chiffre d’affaires de 9,7 millions de francs, soit son niveau le plus faible depuis le lancement de ce support au début des années 1980.

