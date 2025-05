La nuit a été « assez calme » à Blatten, dit Stéphane Ganzer

La situation dans le Lötschental est 'pour l'instant satisfaisante'. La nuit a été 'assez calme' et la Lonza continue de s'écouler sur le cône d'éboulis, a déclaré samedi matin le conseiller d'Etat valaisan Stéphane Ganzer sur la RTS.

Vendredi soir, le Conseil d'Etat a dû prendre la décision d'ouvrir les vannes du barrage de Ferden, après avoir averti les communes en aval, afin de libérer de la place pour l'eau qui arrive. Il n'y a pas eu de problème particulier, a précisé sur la radio publique romande La Première le nouveau conseiller d'Etat.

La crainte, selon lui, peut provenir de la météo. La chaleur de ces jours accélère la fonte des neiges, alors que de fortes pluies sont annoncées la semaine prochaine, deux phénomènes qui augmentent le volume d'eau dans le barrage et par là le risque de lave torrentielle.

C'est la nature qui dicte son rythme, a répété le conseiller d'Etat en charge de la sécurité, des institutions et du sport. Et ce dernier de relever encore la grande solidarité envers les sinistrés. Des offres d'aide spontanée de la population ou des autorités de tous les cantons romands ainsi que Berne et Zurich ont déjà été reçues.

Jusqu'en Amérique

Et l'intérêt dépasse largement les frontières nationales. Paris et Berlin ont également offert leur aide. Même outre-Atlantique, l'écroulement du glacier n'est pas passé inaperçu. En quittant La Première ce matin, Stéphane Ganzer a encore deux interviews prévues avec des médias de Chicago et du Canada, a-t-il dit.

A ceux qui veulent apporter de l'aide aux habitants de Blatten qui ont tout perdu, l'élu valaisan recommande de passer via la Chaîne du Bonheur.

/ATS