La place financière genevoise progresse au premier semestre

Les acteurs de la place financière genevoise ont vu leur secteur se renforcer au 1er semestre 2024. Lucides face à la réglementation, la fiscalité et les incertitudes mondiales, ils restent néanmoins confiants pour 2025, portés par des résultats attendus en hausse.

Sur les six premiers mois, le bénéfice net des banques, des gestionnaires de fortune et autres intermédiaires financiers a globalement progressé, indique jeudi l'enquête conjoncturelle menée par la Fondation Genève Place financière (FGPF).

Si 31,3% des banques comptant des effectifs de plus de 200 personnes ont enregistré un recul de 15% ou inférieur du bénéfice net, il s'agit d'une exception. Les autres banques comptant entre 50 et 200 collaborateurs, celles de moins de 50 emplois ou encore les gestionnaires de fortune et intermédiaires financiers ont tous enregistré une hausse du bénéfice net, en moyenne entre +3% et +7%.

Avec 8400 entreprises à fin septembre, le secteur financier représente 12,9% du produit intérieur brut (PIB) genevois. Sa contribution au PIB cantonal en valeur ajoutée réelle représente près de 8 milliards de francs, souligne l'étude.

Le secteur de la gestion de fortune a notamment été porté par la hausse des actifs sous gestion avec une augmentation des afflux nets d'argent frais. La place genevoise reste particulièrement attrayante pour les clients d'Europe, d'Amérique latine et du Moyen-Orient, souligne l'étude.

'Le premier semestre 2024 demeure un bon millésime même s'il est difficile de retrouver le niveau record de 2023', souligne Edouard Cuendet, directeur de la fondation, face à la presse.

'Le secteur bancaire joue son rôle de moteur économique et a toujours une bonne réputation. Les acteurs demeurent confiants et lucides', ajoute Denis Pittet, président de la fondation. 'Aujourd'hui, les trois enjeux sont l'accès au marché, la réglementation et la fiscalité. Nous restons ainsi vigilants face au développement des conditions cadres.'

Conditions cadres attrayantes

Les conditions cadres offertes sur la place financière genevoise attirent toujours autant les acteurs internationaux, d'après la FGPF. Sur l'année 2023 dans son ensemble, l'attrait a particulièrement augmenté de la part des clients européens, latino-américains et moyen-orientaux. En fonction des activités, l'intérêt a globalement été plus croissant en ce qui concerne la gestion de fortune et les produits alternatifs par exemple.

Aux domaines à privilégier au niveau genevois, les établissements répondent d'un commun accord la fiscalité des personnes physiques, viennent ensuite les infrastructures et la sécurité. Au niveau fédéral, c'est la réglementation qui est à privilégier, selon eux.

A la question de la possibilité de transférer hors de Genève des activités de base, les acteurs interrogés ont majoritairement choisi le Luxembourg, Dubaï, Londres et 'autres'. Des places comme Singapour, Dublin ou encore New York n'ont été que très peu ou pas du tout choisies.

Concernant les répercussions des sanctions prises contre la Russie, en lien avec la guerre en Ukraine, sur la marche des affaires, elles sont 'faibles' pour l'ensemble des acteurs financiers et bancaires. 'L'évolution géopolitique s'est accélérée et fortement complexifiée. La branche étant tournée vers l'international, cela revêt une dimension importante dans les prises de décisions', prévient M. Pittet.

Tendance favorable pour l'emploi

La FGPF recense au total 38'114 emplois à fin septembre. Pour les banques seulement, le nombre d'emplois s'élève à 17'639. Près de 46% (8098 emplois) se trouvent dans les 21 banques boursières répertoriées, et 38,8% (6836 emplois) dans les 46 banques en mains étrangères.

Les gestionnaires de fortune et autres intermédiaires financiers représentent 22,5% des emplois totaux, soit 8588 postes. Viennent ensuite les fiduciaires et comptables à 14,2% (5401 emplois), les avocats et les notaires à 9,9% (3788) et enfin les assurances à 7,1% (2698), souligne la FGPF.

En comparaison décennale, la hausse des emplois est passée de 37'451 en 2014 à 38'114 en 2024. Par contre, les banques ont vu le nombre d'établissements reculer de 121 à 80 établissements, et les emplois de 19'415 à 17'639.

Compte tenu de la croissance organique des affaires, 47,1% des grandes banques, 61,1% des banques de tailles moyennes et 50,0% des banques de petites tailles prévoient de renforcer leurs effectifs. Les gestionnaires de fortune et autres intermédiaires financiers visent à 59,0% un nombre d'emplois inchangé et 25,3% comptent l'augmenter.

Pour 2024, 23,5% des grandes banques s'attendent à une hausse de 3% à 7% de leur bénéfice net, et même 17,6% d'entre elles entre 8% et 14% de plus. Même tendance pour celles de moyennes et petites tailles. Les gestionnaires de fortune et autres intermédiaires financiers se montrent encore plus confiants, 5% visent une hausse de 15% et plus. Plus de 41% des banques aux plus gros effectifs parlent d'une année 'difficile' alors que 43,2% des gestionnaires de fortune et autres intermédiaires la jugent comme 'bonne', rapporte la FGPG.

Pour 2025, les acteurs genevois parlent de stabilité. Le bénéfice net devrait se positionner à l'équilibre (de -2% à +2%) pour une large majorité. Seules les banques de moins de 50 emplois tablent sur une progression de 3% à 7%. Tous les acteurs entendent augmenter leurs effectifs.

