La plainte de Justin Baldoni contre Blake Lively rejetée

Un juge américain a rejeté lundi la plainte estimée à 400 millions de dollars de l'acteur et réalisateur Justin Baldoni contre l'actrice Blake Lively. Ils s'affrontent en justice depuis des mois sur fond d'accusations de harcèlement sexuel portées par la comédienne.

En décembre dernier, le New York Times avait révélé que Blake Lively avait déposé une plainte contre Justin Baldoni et le producteur Jamey Heath pour des comportements et commentaires inappropriés, selon elle, pendant le tournage du film 'Jamais Plus' ('It ends with us').

Blake Lively avait accusé par exemple l'acteur, également réalisateur du film, d'avoir improvisé des baisers qui n'étaient pas au script original et le producteur de l'avoir regardée seins nus dans sa loge alors qu'elle avait manifesté son malaise.

Dans un communiqué envoyé au New York Times, l'avocat de M. Baldoni et de Wayfarer, le studio de production derrière le film, avait notamment dénoncé des accusations 'complètement fausses, scandaleuses et volontairement salaces'.

Une 'victoire totale'

Le camp Baldoni avait ensuite porté plainte, en janvier, devant un tribunal civil de New York contre l'actrice, son époux, l'acteur Ryan Reynolds, et le New York Times, estimant que ce média avait pris parti dans sa couverture pour Blake Lively, tête d'affiche de 'Gossip girl'.

Or, lundi, un juge de la cour de Manhattan a 'rejeté' la plainte du camp Baldoni, précisant que le New York Times n'avait fait que publier des informations contenues dans une plainte initialement déposée par l'actrice devant un tribunal de Californie, qu'il avait pris le soin de demander une réaction à la partie adverse et de l'intégrer à l'article.

Dans sa plainte, Justin Baldoni estimait également que Blake Lively, dont le compte Instagram revendique plus de 43 millions d'abandonnés, avait cherché à 'voler' et 'prendre le contrôle' du film et de sa promotion. Et il avait accusé Ryan Reynord de l'avoir fait passer, à tort, pour un prédateur sexuel.

Le juge a également rejeté lundi ces éléments. Dans un communiqué diffusé par certains médias américains, l'équipe légale du clan Lively s'est félicitée d'une 'victoire totale' face à la 'plainte en représailles' de Justin Baldoni.

Tiré du best-seller de l'écrivaine américaine Colleen Hoover, le film 'Jamais plus' avait récolté plus de 350 millions de dollars au box-office en 2024 pour en faire un des plus grands succès de l'année.

/ATS