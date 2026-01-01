La police jurassienne responsable de la sécurité à Moutier

Depuis mercredi minuit, ce sont des policiers jurassiens qui patrouillent dans les rues de Moutier (JU). La police cantonale bernoise a passé la main à la police jurassienne à la minute où la cité prévôtoise a changé de canton.

La police cantonale bernoise était responsable de la sécurité et des éventuelles interventions à Moutier jusqu'à 23h59. Le choix de ce passage à minuit répond à une exigence légale et de clarté administrative. Les policiers jurassiens ont pris leurs quartiers dans les anciens locaux de la police cantonale bernoise.

'Vous allez vivre un moment d'histoire, vous serez les premiers à vous déployer en Ville de Moutier', a expliqué le commandant de la police cantonale jurassienne Damien Rérat lors de la donnée d'ordre aux agents engagés sur le terrain à minuit. Ils devaient notamment assurer la sécurité de la conseillère fédérale jurassienne Elisabeth Baume-Schneider.

Les deux corps de police ont collaboré depuis plusieurs mois pour que cette passation de responsabilité se passe dans les meilleures conditions. 'Il y a eu une très bonne collaboration sur le plan opérationnel et sur le plan logistique', a indiqué Eric Froidevaux, chef de la gendarmerie jurassienne. Mais il n'y aura pas de cérémonie officielle entre les deux corps de police.

La police cantonale sera le premier service cantonal jurassien actif dans la cité prévôtoise. Au total, 18 agents seront en poste à Moutier.

