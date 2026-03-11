La pop-star Katy Perry perd en justice face à une styliste homonyme

Revers pour la pop-star américaine Katy Perry: une styliste australienne a obtenu mercredi ...
La pop-star Katy Perry perd en justice face à une styliste homonyme

La pop-star Katy Perry perd en justice face à une styliste homonyme

Photo: KEYSTONE/AP The Canadian Press/SEAN KILPATRICK

Revers pour la pop-star américaine Katy Perry: une styliste australienne a obtenu mercredi le droit de vendre ses créations sous son nom de marque 'Katie Perry', au terme d'années de procédure judiciaire.

La styliste, qui a donné son véritable nom à son entreprise, avait accusé la chanteuse de contrefaçon de marque et affirmé que celle-ci avait voulu s'opposer au dépôt de la marque avant même de devenir une célébrité mondiale.

Mais l'interprète de 'I Kissed a Girl', 'California gurls' ou 'Firework' a argué que sa musique rencontrait déjà le succès lorsque la styliste commençait à vendre ses vêtements autour de 2008.

En 2024, un tribunal australien avait donné raison à la chanteuse - Katheryn Hudson à l'état-civil - et s'était prononcé contre le maintien de la marque déposée.

La Haute Cour australienne a finalement infirmé la décision et établi que tout risque de 'confusion' était improbable avec la chanteuse, qui a conclu en décembre sa dernière tournée mondiale.

Un représentant de l'interprète a soutenu auprès de l'AFP que Katy Perry n'avait 'jamais cherché à faire fermer' l'entreprise de la styliste australienne.

/ATS
 

