La population de Haute-Engadine valide l'extension de son aéroport

La population de la Haute-Engadine a donné son feu vert dimanche à l'extension de l'aéroport régional de Samedan (GR). Les citoyens ont approuvé un crédit d'engagement de 38 millions et la prise en charge d'engagements de responsabilités de 20 milions de francs.

Au total, 2443 habitants des onze communes de la Haute-Engadine ont glissé ont voté en faveur de l'extension alors que 2051 ont glissé un bulletin défavorable au projet dans l'urne. Le texte a donc été adopté par 54,36% des votants. La participation a été relativement élévée avec un taux de 45,64%.

Ce projet, combattu depuis des années, pourra donc être réalisé, malgré le refus de six des onze communes, dont celle de Samedan. C'est le résultat global qui compte et ces 'non' n'auront donc aucun impact.

Pour rénover l'aéroport le plus haut d'Europe, il est prévu de construire deux nouveaux centres d'exploitation avec hangar pour les avions, d'agrandir et d'assainir les aires de trafic. Les constructions d'une tour d'aéroport moderne ou encore d'une clôture de sécurité longue de plusieurs kilomètres sont aussi prévues.

Le coût total de ce qui est qualifié de 'projet régional du siècle' est estimé à 68,5 millions de francs, dont 38 millions sont à la charge des onze communes de Haute-Engadine.

