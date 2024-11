La première dame du Brésil insulte Elon Musk

La première dame du Brésil, Rosangela 'Janja' da Silva, a insulté samedi le milliardaire américain et futur membre de l'administration Trump, à deux jours d'un sommet du G20 à Rio de Janeiro. 'Fuck you, Elon Musk', a-t-elle lancé lors d'un discours.

Au cours d'une intervention improvisée lors d'un atelier sur la désinformation pendant le G20 social, un forum réunissant militants et représentants d'ONG et de la société civile, l'épouse du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a plaidé pour une réglementation des réseaux sociaux. A un moment, semblant perturbée par un bruit, elle interrompt son discours, regarde en l'air puis s'accroupit en riant.

'Je crois que c'est Elon Musk', dit-elle en se relevant. 'Je n'ai pas peur de toi non plus. Fuck you, Elon Musk!' ('va te faire foutre, Elon Musk' en français) lance-t-elle sous les applaudissements et les vivats.

X suspendu pendant 40 jours

Dans un commentaire sur le compte X de droite Visegrad 24, Elon Musk a répondu avec des rires et la phrase: 'Ils vont perdre la prochaine élection'. Le patron du réseau social X et du constructeur automobile Tesla, nommé par le président élu américain Donald Trump à la tête d'une 'commission à l'efficacité gouvernementale', a une relation compliquée avec le Brésil.

X y a été suspendu pendant 40 jours par un juge de la cour suprême, qui estimait que le réseau social favorisait la désinformation. Elon Musk a accusé à maintes reprises le magistrat de 'censure', le qualifiant le 'dictateur' et le comparant à Voldemort, le méchant de la saga Harry Potter.

X a finalement obtempéré aux injonctions du juge en supprimant des comptes soupçonnés de désinformation, la plupart étant des sympathisants de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022). Le réseau social a payé de lourdes amendes et nommé un nouveau représentant légal. Le juge a finalement levé la suspension le 9 octobre.

/ATS