La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter à Paris mardi

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter sera reçue mardi à Paris par le président français Emmanuel Macron. Ils aborderont plusieurs sujets comme la situation géopolitique, la sécurité, les relations bilatérales ou encore la politique européenne.

L'objectif de cette rencontre est de discuter au plus haut niveau des défis géopolitiques et des positions des deux pays quant à la politique européenne, a indiqué vendredi le Département fédéral des finances (DFF) dans un communiqué. Et de rappeler les 'excellentes relations de voisinage à tous les niveaux' entre Berne et Paris, à l'image de la visite d'Etat du président Macron en Suisse en 2023.

Mme Keller-Sutter a été invitée par M. Macron, a précisé le DFF à Keystone-ATS. Tous deux, restés en contact, se sont vus il y a un peu plus d'un mois lors d'un sommet de la Communauté politique européenne à Tirana (Albanie).

La France compte plus de Suisses de l'étranger que tout autre pays (environ 212'000). La Suisse est à son tour le pays qui accueille le plus d’expatriés français (environ 170'000), a détaillé le DFF.

Avec un volume total des échanges commerciaux de 37,6 milliards de francs en 2024, la France est le sixième partenaire commercial de la Suisse. La Suisse est l'un des principaux pays où la France investit directement à l'étranger et vice-versa.

Enfin, plus de 230'000 frontaliers français travaillent en Suisse. Les deux pays sont également très liés dans les domaines de la recherche, de l'enseignement et de la culture, a encore rappelé le DFF.

/ATS