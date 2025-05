La présidente du Kosovo en Suisse dès mercredi

La présidente kosovare Vjosa Osmani Sadriu sera en Suisse dès mercredi pour une visite d'Etat de deux jours. Elle sera reçue avec les honneurs militaires par le Conseil fédéral in corpore, a annoncé lundi ce dernier.

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et son homologue kosovare parleront lors de leur rencontre des échanges économiques, de la présence suisse au Kosovo et de questions de sécurité et de migration, selon un communiqué du gouvernement.

La stabilité des Balkans occidentaux sera également au menu des discussions politiques. L'économie et l'innovation seront au centre du programme de la journée de jeudi.

Berne et Pristina entretiennent des relations étroites et diversifiées, rappelle le Conseil fédéral. En 2008, la Suisse a été un des premiers pays à reconnaître le Kosovo comme un Etat indépendant. Depuis 1999, la Suisse participe avec la Swisscoy à la mission internationale de promotion de la paix Kosovo Force (KFOR).

/ATS