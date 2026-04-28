La procédure visant Gulnara Karimova est classée

Le Tribunal pénal fédéral a décidé mardi de classer la procédure visant Gulnara Karimova, en ...
La procédure visant Gulnara Karimova est classée

La procédure visant Gulnara Karimova est classée

Photo: KEYSTONE/EPA/SERGEI ILNITSKY

Le Tribunal pénal fédéral a décidé mardi de classer la procédure visant Gulnara Karimova, en raison d'un empêchement durable de procéder. Le classement n'est que partiel: la banque Lombard Odier et son ancien gérant de fortune seront jugés.

Le président de la Cour des affaires pénales a rendu mardi matin son verdict, en motivant le classement par le fait que la fille de l'ancien président de l'Ouzbekistan ne peut pas quitter le pays avant que la prescription ne soit acquise.

En effet, elle y purge une peine de prison jusqu'en décembre 2028, et les autorités ouzbèkes refusent qu'elle quitte le pays avant la fin de sa peine. Or la prescription pour les infractions reprochées par le Ministère public de la Confédration (notamment blanchiment d'argent, corruption et participation à une organisation criminelle) sera acquise dans le courant de l'année 2028, avant décembre.

Dans ces conditions, un jugement ne peut pas être rendu avant la prescription, ont estimé les juges de Bellinzone, d'où la décision de classement.

/ATS
 

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