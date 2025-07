La récolte de bois est en baisse pour la 2e année consécutive

En 2024, 4,8 millions de mètres cubes de bois ont été récoltés en Suisse, ce qui correspond à une baisse de 2% par rapport à l’année précédente. Les copeaux pour la production d'énergie prennent de l'importance depuis des années et correspondent à un tiers du volume.

Après des récoltes en hausse entre 2020 et 2022, on constate maintenant des chiffres à la baisse depuis deux années consécutives. La tendance à la baisse de la demande et, par conséquent, des prix du bois a joué un rôle, explique mercredi l'Office fédéral de la statistique.

Le bois de grumes (–2%) et celui de bûches destinées à la production d’énergie (–11%) ont diminué, tandis que le bois d’industrie (+4%) et les copeaux pour la production d’énergie (+3%) ont augmenté. Ces derniers représentent 30% du volume de bois récolté. La part du bois-énergie a presque doublé au cours des vingt dernières années.

/ATS