La rentabilité opérationnelle de Valiant en berne après neuf mois

Dans un contexte de stagnation de ses volumes hypothécaires, Valiant a subi un recul de ses ...
La rentabilité opérationnelle de Valiant en berne après neuf mois

La rentabilité opérationnelle de Valiant en berne après neuf mois

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Dans un contexte de stagnation de ses volumes hypothécaires, Valiant a subi un recul de ses recettes et de sa rentabilité opérationnelle sur les neuf premiers mois de l'année. Le bénéfice net a néanmoins gonflé de 3,1% sur un an, 108,3 millions de francs.

Le produit d'exploitation s'est replié de 1,5% à 411,1 millions de francs, indique jeudi l'établissement bernois. Principale source de revenus, les opérations d'intérêt ont dégagé un résultat net de 296,6 millions, en légère baisse de 0,7%. Les commissions ont généré davantage de recettes (+5,9%), contrairement à l'activité de négoce (-23%).

Le résultat opérationnel s'est inscrit à 170,9 millions (-3,9%) de francs, alors que les charges d'exploitation ont été maîtrisées (+0,4%) à 224,8 millions.

La somme au bilan a grappillé 2,5% depuis le début de l'année à 38,07 milliards de francs, dont 28,90 milliards de créances hypothécaires (+0,8%) et 22,61 milliards (+0,9%) de dépôts clientèle.

Pour l'exercice en cours, la direction du groupe bancaire table toujours sur un bénéfice net 'légèrement plus élevé' en 2025.

/ATS
 

Actualités suivantes

De plus en plus de gens se sentent exclus de l'univers numérique

De plus en plus de gens se sentent exclus de l'univers numérique

Économie    Actualisé le 06.11.2025 - 11:03

Le Louvre a négligé la sécurité au profit de l'attractivité

Le Louvre a négligé la sécurité au profit de l'attractivité

Économie    Actualisé le 06.11.2025 - 10:51

Les Vert-e-s récoltent 125'000 signatures pour l'initiative solaire

Les Vert-e-s récoltent 125'000 signatures pour l'initiative solaire

Économie    Actualisé le 06.11.2025 - 10:25

Adecco CEO: pas de vague de licenciements à cause de l'IA

Adecco CEO: pas de vague de licenciements à cause de l'IA

Économie    Actualisé le 06.11.2025 - 10:19

Articles les plus lus

Zurich Insurance avance sur neuf mois

Zurich Insurance avance sur neuf mois

Économie    Actualisé le 06.11.2025 - 09:35

Les villes et communes tiennent à leur autonomie sur les 30 km/h

Les villes et communes tiennent à leur autonomie sur les 30 km/h

Économie    Actualisé le 06.11.2025 - 10:05

Adecco CEO: pas de vague de licenciements à cause de l'IA

Adecco CEO: pas de vague de licenciements à cause de l'IA

Économie    Actualisé le 06.11.2025 - 10:19

Les Vert-e-s récoltent 125'000 signatures pour l'initiative solaire

Les Vert-e-s récoltent 125'000 signatures pour l'initiative solaire

Économie    Actualisé le 06.11.2025 - 10:25

Le taux de chômage augmente en octobre

Le taux de chômage augmente en octobre

Économie    Actualisé le 06.11.2025 - 09:11

Zurich Insurance avance sur neuf mois

Zurich Insurance avance sur neuf mois

Économie    Actualisé le 06.11.2025 - 09:35

Les villes et communes tiennent à leur autonomie sur les 30 km/h

Les villes et communes tiennent à leur autonomie sur les 30 km/h

Économie    Actualisé le 06.11.2025 - 10:05

Adecco CEO: pas de vague de licenciements à cause de l'IA

Adecco CEO: pas de vague de licenciements à cause de l'IA

Économie    Actualisé le 06.11.2025 - 10:19

Swisscom en recul sur neuf mois, l'intégration de Vodafone pèse

Swisscom en recul sur neuf mois, l'intégration de Vodafone pèse

Économie    Actualisé le 06.11.2025 - 09:05

La rentabilité opérationnelle de Valiant en berne après neuf mois

La rentabilité opérationnelle de Valiant en berne après neuf mois

Économie    Actualisé le 06.11.2025 - 09:09

Le taux de chômage augmente en octobre

Le taux de chômage augmente en octobre

Économie    Actualisé le 06.11.2025 - 09:11

Zurich Insurance avance sur neuf mois

Zurich Insurance avance sur neuf mois

Économie    Actualisé le 06.11.2025 - 09:35