La série « Euphoria » ne devrait pas être renouvelée

La nouvelle saison de la série HBO 'Euphoria' s’est achevée dimanche . Si l’on en croit son créateur, la série touche à sa fin. Elle a fait de Zendaya, Jacob Elordi et Sydney Sweeney des stars.

La troisième saison de la série à succès de HBO 'Euphoria' sera très probablement la dernière, selon son créateur Sam Levinson. 'En ce qui concerne l’histoire que nous voulions raconter – une histoire sur l’addiction et ses conséquences – cela me semble être la fin', a déclaré le réalisateur de 41 ans au New York Times. La chaîne américaine a également confirmé que la série ne serait pas poursuivie.

L’histoire de 'Euphoria' est 'au fond une histoire tragique – mais c’est aussi la vérité', a ajouté Levinson. 'Si tu expérimentes ou consommes de la drogue aujourd’hui, il est très probable que cela te tue.' Zendaya avait déjà laissé entendre auparavant que la série pourrait s’arrêter.

Premiers épisodes en 2019

Le dernier épisode de la troisième saison a été diffusé dimanche. 'Euphoria' – adaptation d’une mini-série israélienne du même nom – aborde les problèmes des lycéens aux États-Unis. La série traite de l’amitié, de la sexualité, des drogues, du passage à l’âge adulte, mais aussi des traumatismes ainsi que de la violence psychologique et physique. Les premiers épisodes ont été diffusés en 2019, suivis d’une deuxième saison en 2022.

L’histoire se concentre sur Rue (Zendaya), une adolescente toxicomane qui, après une cure de désintoxication, tente de reprendre une vie normale, mais est sans cesse rattrapée par son addiction, ses rechutes et ses troubles psychologiques. Elle se lie d’amitié avec sa camarade Jules (Hunter Schafer), une personne trans et bisexuelle.

La série raconte aussi l’histoire de personnages comme Nate (Jacob Elordi), un joueur de football populaire mais toxiquement masculin, sujet à des problèmes de colère et de violence. Il entame une relation avec Cassie (Sydney Sweeney), qui cherche l’amour et la validation auprès des hommes.

/ATS