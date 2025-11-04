La situation économique des PME suisses devrait se détériorer

L'Union suisse des arts et métiers (usam) prévoit une détérioration ou une stagnation de la ...
Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

L'Union suisse des arts et métiers (usam) prévoit une détérioration ou une stagnation de la situation économique des PME pour les douze mois à venir. C'est ce que révèle le baromètre des PME.

Différents représentants de l'usam se sont inquiétés mardi en conférence de presse du poids de la bureaucratie, de la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée et des restrictions en matière d'aménagement du territoire. Ces différents éléments pèsent sur le développement des entreprises. Le manque de jeunes talents préoccupe également l'Usam.

La Chambre des arts et métiers s'est basée sur un sondage mené auprès de ses sections cantonales. Plus de la moitié (52%) d'entre elles s'attendent à une détérioration de la situation économique pour les PME, tandis que 42% anticipent une stagnation.

L'usam a également exprimé son rejet de l'initiative Service citoyen et de l'initiative pour l'avenir, toutes deux soumises en votation le 30 novembre.

/ATS
 

