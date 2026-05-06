La situation sécuritaire s'est nettement dégradée cette dernière année en Suisse et en Europe, constate mercredi le Conseil fédéral dans un rapport. Les attentes envers la Suisse pour qu’elle contribue davantage à la sécurité du continent augmentent.

La Suisse est directement touchée par la guerre hybride menée par la Russie. La guerre au Moyen-Orient a de multiples conséquences.

Les développements géopolitiques entraînent des répercussions sur la sécurité intérieure de la Suisse. Le rapport du gouvernement indique que la menace terroriste continue d’être dominée par le mouvement djihadiste. L’extrémisme violent, de gauche comme de droite, est toujours actif.

La menace d’espionnage qui pèse sur la Suisse est très élevée. Des infrastructures critiques sont menacées par des attaques physiques et des cyberattaques.

/ATS