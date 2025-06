La solitude provoque un décès toutes les 10 minutes dans le monde

Une personne sur six dans le monde souffre de solitude, selon une commission de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Dans un rapport publié lundi à Genève, elle ajoute que la solitude est liée à un décès toutes les dix minutes, soit plus de 871'000 par an.

Tous les âges sont exposés, affirme la Commission de l'OMS sur la connexion sociale. Un quart des personnes qui se trouvent dans des pays pauvres et à revenus intermédiaires en sont victimes, contre 11% dans les pays riches.

Davantage de liens sociaux sont positifs pour la santé, affirme le président de la commission, Vivek Murthy. 'Nous avons une urgence devant nous à répondre' à ce problème, a-t-il encore ajouté devant la presse.

Il demande également d'évaluer les conséquences des utilisations des technologies dans l'éducation. Alors que les possibilités de connexion sont innombrables, 'de plus en plus de personnes se trouvent isolées ou seules', a déploré de son côté le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Outre les conséquences pour les individus, cette situation coûte des milliards de dollars en termes de santé ou de pertes de productivité. Des recherches ces dernières années ont montré que le problème était 'bien plus important' que 'ce que nous pensions', estime un responsable de l'OMS, Etienne Krug.

Chantier important

Selon les estimations, l'isolement social, ou le manque objectif de liens sociaux, atteint lui un tiers des adultes et un quart des jeunes. Les personnes en situation de handicap, les migrants ou les réfugiés, de même que les personnes LGBTQI+ ou membres de minorités ethniques peuvent faire face à des discriminations qui rendent plus difficiles.

Parmi les raisons qui expliquent à la fois la solitude ou l'isolement social figurent des difficultés de santé, des revenus ou une éducations insuffisants, le fait d'habiter seul, des infrastructures communautaires et des politiques publiques inadaptées ou encore les technologies numériques. Le rapport alerte sur l'effet du temps trop important devant des écrans ou des relations négatives en ligne pour la santé mentale.

Les connexions sociales peuvent diminuer la menace de graves problèmes de santé, améliorer la santé mentale ou éviter des décès prématurés. Elles peuvent aussi rendre plus solides les communautés et aboutir à des avancées économiques.

La Commission souhaite un mouvement mondial pour favoriser les liens sociaux. L'OMS demande elle aux Etats, aux communautés et aux individus d'en faire un chantier de premier plan pour la santé publique dans les différents pays.

/ATS