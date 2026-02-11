La tempête Nils débarque sur la France

Des rafales de vent, beaucoup de pluie et d'importantes crues: 19 départements français ont été placés mercredi en vigilance orange, de la façade atlantique à la Méditerranée, selon Météo-France qui évoque une 'dépression tempétueuse' baptisée Nils.

La tempête doit aborder la façade atlantique mercredi soir et se décalera jeudi en direction du golfe du Lion, puis de la Corse. 'Les rafales attendues sont de l'ordre de 120 à 140 km/h près de l'océan, de 100 à 110 km/h dans l'intérieur du Sud-Ouest avec des pointes locales possiblement plus fortes sous des grains orageux, de 130 à 150 km/h près de la Méditerranée', souligne Météo-France dans son dernier bulletin.

Le dispositif d'avertissement de l'agence française comprend quatre niveau, de vert (pas de vigilance particulière) à rouge (vigilance absolue) en passant par jaune et orange.

Sept départements (Vendée, Charente-Maritime, Charente, Gironde, Landes, Haute-Corse et Corse-du-Sud) sont ainsi placés en vigilance orange pour le vent. Dans le Massif central, le Cantal, la Corrèze et le Puy-de-Dôme le sont pour un risque d'inondation, la fonte de la neige s'ajoutant aux fortes précipitations.

Depuis mardi matin, il est tombé sur ces départements jusqu'à 60 millimètres de pluie (soit 60 litres d'eau par mètre carré) et des cumuls équivalents sont attendus d'ici vendredi. 'Les sols détrempés constituent un facteur aggravant pour la végétation', indique Météo-France.

Risques de 'débordements importants'

Pour sa part, le service Vigicrues met en garde contre un 'risque de crue génératrice de débordements importants', alors que de fortes précipitations ont été observées ces derniers jours sur des sols déjà gorgés d'eau, et que de nouvelles perturbations s'annoncent.

Seize départements sont également placés en vigilance orange face au risque de crues sur des tronçons de fleuves et rivières qui les traversent (Ariège, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Dordogne, Haute-Garonne, Gironde, Loire-Atlantique, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Morbihan, Deux-Sèvres, Tarn-et-Garonne, Vendée, Vienne et Haute-Vienne).

'Des épisodes pluvieux importants se succèdent depuis plusieurs semaines en France. La Bretagne a été particulièrement touchée et continue de l'être. C'est maintenant une large moitié ouest du pays qui est concernée par ces pluies qui entraînent une élévation du niveau des rivières', a prévenu le ministère de la Transition écologique mardi soir.

Avalanches dans les Alpes

Dans les Alpes enfin, quatre départements (Hautes-Alpes, Isère, Savoie et Haute-Savoie) sont en alerte face au risque d'avalanches, alors qu'il est tombé entre 20 et 50 centimètres de neige au-dessus de 2000 mètres d'altitude, selon Météo-France. Les cumuls pourraient atteindre un mètre localement dans les prochaines 24 heures.

Le prévisionniste anticipe jeudi 'de nombreuses grandes avalanches' en altitude, 'généralement au-dessus de 1600 à 1800 mètres'. Certaines 'plus volumineuses' pourraient descendre 'plus bas dans les vallées'.

