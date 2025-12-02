La valeur des droits de douane a quadruplé en un an selon l'OMC

Les importations affectées par des tarifs douaniers ont atteint une valeur de 2640 milliards de dollars en un an, d'octobre 2024 à octobre dernier. Ce chiffre a quadruplé par rapport aux plus de 610 milliards de la période précédente, a affirmé mardi l'OMC à Genève.

En ajoutant des tarifs à l'exportation, il s'établit à près de 3000 milliards, plus de trois fois plus par rapport aux 888 milliards de 2023 à l'année dernière. Mais les différents Etats ont également lancé d'importants dispositifs de facilitation du commerce d'octobre 2024 à octobre dernier, fait remarquer l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Ceux-ci portent sur 2090 milliards de dollars, environ 1,5 fois les près de 1500 milliards observés sur la période précédente. Sans nommer les Etats-Unis, la directrice générale Ngozi Okonjo-Iweala dénonce 'l'augmentation du protectionnisme depuis le début de l'année'.

La valeur des marchandises exposées aux tarifs douaniers depuis octobre de l'année dernière atteint 11,1% du commerce mondial. Et près de 2400 milliards de dollars ont été directement liés aux décisions prises par des Etats en raison de la sécurité nationale ou économique.

Près de 20% des marchandises sont désormais importées avec des tarifs douaniers, contre moins de 13% il y a un an. A quelques mois de la ministérielle de l'organisation au Cameroun, Dr Ngozi appelle les membres à utiliser les perturbations commerciales actuelles 'pour faire avancer la réforme souhaitée depuis longtemps' à l'OMC.

Il y a deux mois, celle-ci avait anticipé une croissance du commerce mondial de 2,4% pour cette année, mais de seulement 0,5% pour l'année prochaine. Il y a quelques jours, l'organisation avait confirmé que le rythme de la croissance du commerce mondial, après six mois meilleurs que prévu en raison de l'anticipation des droits de douane supplémentaires, ralentissait.

/ATS