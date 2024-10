La ville de Zurich installe des compteurs électriques numériques

La ville de Zurich équipe systématiquement les bâtiments de compteurs électriques numériques intelligents appelés 'Smart Meter'. Ils transmettent les données de consommation directement et offrent plus de transparence aux clients.

D'ici 2029, 300'000 nouveaux compteurs remplaceront les anciens capteurs conventionnels. C'est une nouvelle étape importante dans la numérisation du réseau d'approvisionnement, a indiqué jeudi la ville de Zurich.

La sécurité des données est garantie, car elles sont cryptées. Grâce à ces compteurs, les clients peuvent vérifier leur consommation d'électricité directement sur le site web de l'entreprise d'électricité de la ville (EWZ).

L'installation des premiers compteurs numériques a commencé en août. Le relevé manuel des compteurs disparaîtra progressivement. La ville profite de ces changements pour installer aussi de nouveaux compteurs de gaz et d'eau. Ceux-ci permettent une meilleure évaluation de la consommation et une localisation plus précise des fuites et des dommages.

/ATS