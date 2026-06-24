Lacs romands: les feux d'alerte ont été remplacés

Les lacs Léman, de Neuchâtel et de Morat bénéficient désormais de nouveaux feux d'alerte sur ...
Lacs romands: les feux d'alerte ont été remplacés

Lacs romands: les feux d'alerte ont été remplacés

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Les lacs Léman, de Neuchâtel et de Morat bénéficient désormais de nouveaux feux d'alerte sur leurs rives. Ils sont toujours au nombre de 36, mais le système a été entièrement modernisé.

L'obsolescence technique et l'augmentation des pannes rendaient nécessaire une rénovation complète. Les plus anciens feux encore en service dataient d'une trentaine d'années, a relevé mercredi Louis-Henri Delarageaz, chef du Service vaudois de la sécurité civile et militaire (SSCM), devant la presse à Yverdon.

Les anciens feux dits 'à éclipses' - un cache tournait autour de l'ampoule - ont été remplacés par un système LED, comme cela se fait pour la plupart des autres lacs du pays.

/ATS
 

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