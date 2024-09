Lacunes à Zurich et en Thurgovie dans les adoptions en Inde

Les cantons de Zurich et de Thurgovie n'ont pas suffisamment assumé leurs responsabilités en matière d'adoptions d'enfants indiens. C'est ce que montre une étude présentée vendredi à Zurich.

Des lacunes ont été constatées tout au long du processus d'adoption, a indiqué vendredi le canton de Zurich. L'analyse de 48 cas montre que des adoptions ont été systématiquement réalisées sans déclaration de renonciation des parents.

Selon l'étude, les services responsables des cantons ont accepté le fait qu'il leur manquait des documents importants. De plus, le canton de Zurich a laissé s'installer un intermédiaire qui ne disposait pas de l'autorisation nécessaire.

L'étude a examiné les adoptions dans les cantons de Zurich et de Thurgovie entre 1973 et 2002. Au total, 2278 enfants indiens ont été adoptés dans toute la Suisse durant cette période, dont 256 dans le canton de Zurich et 30 dans le canton de Thurgovie.

/ATS