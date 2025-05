Lady Gaga met le feu à Rio de Janeiro pour un concert gratuit

La chanteuse américaine Lady Gaga, portant une robe rouge écarlate, a enflammé une foule en délire samedi sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro. Son concert était gratuit.

Après avoir commencé son spectacle avec 'Bloody Mary', la vedette américaine, qui ne s'était pas produite au Brésil depuis une tournée en 2012, a ensuite enchaîné avec 'Abracadabra', un des titres phares de son dernier album, 'Mayhem', lancé en mars.

'J'ai séché plusieurs jours de cours à la faculté pour venir ici. Lady Gaga est tout pour moi. Je suis fan d'elle depuis 2008', a dit à l'AFP Walter Segundo, étudiant de 23 ans arrivé mardi depuis São Luis, dans l'Etat brésilien du Maranhao, à près de 3000 kilomètres de Rio.

U2

Tout au long de la semaine, les fans de la chanteuse américaine de 39 ans, ont afflué dans la ville. La mairie de Rio tablait sur un public de 1,6 million de personnes et espèrait des retombées économiques de 100 millions de dollars, près de 30% de plus que pour le concert gratuit de Madonna au même endroit il y a un an.

Les autorités municipales souhaitent pérenniser cette tradition du concert gratuit en mai, afin de stimuler le tourisme lors d'une période considérée comme basse saison. Le maire Eduardo Paes a déjà laissé entendre qu'il comptait faire venir le groupe de rock irlandais U2, sans préciser de date.

Pour le concert de Lady Gaga samedi, un impressionnant dispositif de sécurité a été déployé, avec plus de 5000 agents, des drones et des caméras de vidéosurveillance à reconnaissance faciale.

/ATS