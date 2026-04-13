Lafarge reconnu coupable de financement de terrorisme en Syrie

Le cimentier français Lafarge et huit anciens responsables ont été reconnus coupables lundi de financement de terrorisme en 2013 et 2014, pour avoir payé des groupes jihadistes afin qu'ils laissent tourner une usine au milieu de la guerre en Syrie.

La société, avalée depuis par le groupe zougois Holcim, a procédé à des paiements à trois organisations jihadistes dont le groupe Etat islamique (EI), à hauteur de près de 5,6 millions d'euros, a établi le tribunal correctionnel de Paris dans son jugement, qui a souligné que cela leur avait permis de 'préparer des attentats terroristes', notamment ceux de janvier 2015 en France.

'Cette modalité de financement des organisations terroristes, et à titre principal de l'EI, a été essentielle comme participant à la mainmise de l'organisation terroriste sur les ressources naturelles de Syrie, lui ayant permis de financer des actes terroristes sur zone et projetés à l'extérieur, notamment en Europe', a souligné la présidente du tribunal, Isabelle Prévost-Desprez.

/ATS