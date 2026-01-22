Lait infantile: enquête pénale à Bordeaux

Le parquet de Bordeaux a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête pénale en recherche des causes ...
Photo: Alerte Info

Le parquet de Bordeaux a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête pénale en recherche des causes de la mort d'un nourrisson ayant consommé un lait infantile Nestlé, deux jours après l'annonce d'investigations sanitaires sur ce décès.

/ATS
 

