Large alliance parlementaire en faveur de la loi sur l'e-ID

Une large alliance parlementaire a réaffirmé jeudi à Berne son soutien à la nouvelle loi sur l'identité électronique, soumise en votation le 28 septembre. Elle a souligné que la nouvelle e-ID repose sur une 'infrastructure sûre, étatique et pionnière pour la Suisse'.

Le groupe, composé d'élus élus UDC, PLR, du Centre, du PVL, du PS et des Vert-e-s, a insisté devant la presse sur l'unanimité que rencontre le projet témoignant de son 'importance nationale'. L'alliance parlementaire favorable au projet souligne dans un communiqué que l'identité électronique sera uniquement délivrée et gérée par la Confédération.

Selon le principe de l''identité souveraine', l'internaute pourra contrôler entièrement ses données. Celles-ci seront enregistrées de manière décentralisée et sûre sur son mobile, et non centralisée dans une banque de données de l'Etat, est-il ajouté.

Le groupe assure également que 'seules les informations absolument nécessaires seront partagées'.

