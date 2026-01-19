« Large augmentation » des exécutions en 2025 selon l'ONU

L'ONU s'alarme d'une 'large augmentation' du nombre d'exécutions l'année dernière. De plus en plus d'entre elles sont liées à des affaires de drogue sans volonté de tuer, a-t-elle affirmé lundi à Genève.

'C'est non seulement incompatible avec le droit international mais également inefficace pour dissuader de perpétrer des crimes', déplore le Haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk. Il dénonce aussi les peines capitales infligées à des personnes qui étaient des enfants au moment des faits qui leur sont reprochés, tout comme le secret qui entoure toutes ces exécutions.

Au moins 1500 individus ont subi cette sentence l'année dernière. M. Türk parle d''intimidation d'Etat' avec un impact disproportionné sur les minorités et les migrants. En Arabie saoudite, un record d'au moins 356 personnes ont été exécutées.

Les peines capitales pour de la drogue ont été rétablies en 2022 dans ce pays. Aux Etats-Unis, le chiffre a atteint 47. Et le Haut-Commissariat cible les propositions de loi actuellement en Israël qui établiraient des exécutions obligatoires applicables seulement aux Palestiniens. De même que les violations des droits humains perpétrées par le Hamas dans la bande de Gaza.

En revanche, le Vietnam a diminué le nombre de crimes punis de la peine capitale, tout comme le Pakistan. Le Zimbabwe a décidé fin 2024 de ne plus mener des exécutions pour des crimes de droit commun. D'autres pays ont pris un certain nombre de décisions positives, dit le Haut-Commissariat.

La peine capitale 'peut mener à l'exécution d'innocents', insiste encore M. Türk. Elle est 'aussi souvent appliquée arbitrairement et de manière discriminatoire', ajoute-t-il.

/ATS