Large remaniement du conseil d'administration de Ruag International

Le groupe d'armement Ruag International subit un remaniement de son conseil d'administration ...
Large remaniement du conseil d'administration de Ruag International

Large remaniement du conseil d'administration de Ruag International

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Le groupe d'armement Ruag International subit un remaniement de son conseil d'administration dans un contexte de déficit et d'enquête pour fraude présumée. Dans ces conditions, le Conseil fédéral juge que l’objectif 2025 de rentabilité n’est 'clairement pas atteint'.

Le gouvernement ne donne en outre que sous réserve décharge à un des membres du conseil d'administration démissionnaire. Cette réserve porte sur les faits en lien avec les enquêtes en cours au sein de RUAG MRO, à l’époque de l’ancienne société RUAG Holding S.A. Des rapports du Contrôle fédéral des finances ont montré il y a un an des manquements très graves. Plus de deux dizaines de cas de fraude présumée avec de gros dommages financiers sont mentionnés.

Au niveau financier, l’adaptation des projets de lanceurs sur les sites de Beyond Gravity aux Etats-Unis et en Suède a en particulier grevé les résultats opérationnels. Le rendement net avant intérêts et impôts (EBIT) se situe à environ -114 millions de francs et la perte nette avoisine -119 millions de francs.

/ATS
 

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