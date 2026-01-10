Lausanne dit adieu à son ancien syndic

Les obsèques de Daniel Brélaz ont débuté à la cathédrale de Lausanne. Un millier de personnes, dont de nombreux hommes et femmes politiques sont venues rendre un dernier hommage samedi à l'ex-syndic et ancien conseiller national écologiste.

La cérémonie, conduite par Mgr Charles Morerod, évêque du diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg et Neuchâtel, et ami de la famille, s'est ouverte à 15h30, a constaté Keystone-ATS. Les quelque 1000 places de la cathédrale étaient occupées.

Parmi les personnalités politiques à avoir fait le déplacement, on peut mentionner le président de la Confédération, Guy Parmelin et la présidente des Vert-e-s suisses, Lisa Mazzone. L'entier du Conseil d'Etat vaudois était dans l'assemblée, à l'exception de Rebecca Ruiz, excusée. La Municipalité de Lausanne était attendue in Corpore.

Surnommé le 'géant vert' en raison de sa carrure imposante et de son appartenance politique, Daniel Brélaz est décédé des suites d'un arrêt cardiaque le 28 décembre à 75 ans.

