Lausanne table sur un déficit de 77,5 millions en 2026

La Ville de Lausanne a présenté mardi un budget déficitaire de 77,5 millions de francs pour ...
Photo: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La Ville de Lausanne a présenté mardi un budget déficitaire de 77,5 millions de francs pour 2026. Si la capitale vaudoise dit maîtriser ses charges, elle s'inquiète des répercussions des mesures d'économies prises au niveau cantonal.

Il est en effet prévu que les communes contribuent à l'assainissement des finances vaudoises, comme annoncé il y a deux semaines par le Conseil d'Etat. Pour Lausanne, cela se traduit, dès 2026, par une baisse de 4,5 millions de recettes fiscales liées aux gains immobiliers.

'Les principales inquiétudes concernent surtout les années suivantes', a reconnu le syndic Grégoire Junod, rappelant que les communes n'avaient pas encore 'une vision claire' de l'effort qu'elles devront fournir.

Malgré ces incertitudes, le syndic s'est montré confiant. Il a rappelé que si les budgets lausannois s'affichaient régulièrement dans le rouge, les comptes bouclaient ensuite 'proches de l'équilibre, et ce depuis plus de 10 ans.'

/ATS
 

