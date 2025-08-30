Lausanne: une Marche blanche en mémoire de l'ado décédé à scooter

Environ 800 personnes ont participé samedi à Lausanne à une Marche blanche en mémoire de Marvin ...
Lausanne: une Marche blanche en mémoire de l'ado décédé à scooter

Lausanne: une Marche blanche en mémoire de l'ado décédé à scooter

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Environ 800 personnes ont participé samedi à Lausanne à une Marche blanche en mémoire de Marvin, l'ado de 17 ans décédé alors qu'il essayait d'échapper à la police en scooter. Parti du quartier de la Borde, le cortège s'est rendu sur le lieu de l'accident à Prélaz.

'On est là pour Marvin Shalom. 'Shalom' veut dire 'Paix', merci de marché pacifiquement', avait demandé au micro l'oncle du jeune homme, avant que le cortège ne s'ébranle.

Vêtus de blanc, avec des T-shirt à l'effigie de Marvin, les participants se sont mis en marche en silence. Un très grand nombre d'adolescents composait le cortège. Certains portaient des pancartes proclamant 'Justice pour Marvin', 'Je t'aime petit frère' ou encore 'Le temps n'effacera jamais ton sourire'.

Parvenu devant la chapelle funéraire de Saint-Roch, où repose le corps de l'adolescent, les participants ont observé une minute de silence. Ils ont ensuite continué dans le calme jusque vers le mur du quartier de Prélaz, théâtre de l'accident, où ils lui ont rendu hommage.

/ATS
 

